Новая лекарственная форма инсулина - жвачка

Ученые из Сиракузского университета (штат Нью-Йорк, США) под руководством Роберта Дойла (Robert Doyle) намерены запатентовать новую "лекарственную форму" инсулина – инсулиновую жвачку, сообщает журнал New Scientist.

В настоящее время больные сахарным диабетом получают инсулин с помощью инъекций, что сопряжено с рядом неудобств. Именно поэтому ученые в различных странах мира работают над созданием более удобной для пациентов лекарственной формы инсулина. Ингаляционная форма инсулина, одобренная в США в 2006 году, позднее была снята с продажи из-за чересчур высокой стоимости. А при попытке создания таблетированной формы лекарства ученые столкнулись с рядом трудностей: инсулин легко разрушался ферментами пищеварительной системы и плохо всасывался в кровоток.

Роберт Дойл и его коллеги нашли оригинальный путь решения проблемы. Для создания «съедобной» формы инсулина они решили задействовать уникальный механизм транспорта витамина B12 в человеческом организме. Этот витамин связывается с белком гаптокоррином, который секретируется клетками слюнных желез. В таком виде комплекс защищен от разрушения в агрессивной среде желудка. В тонкой кишке витамин В12 отделяется от гаптокоррина и прикрепляется к другому белку – внутреннему фактору Касла, что позволяет витамину легко всасываться из кишечника в кровоток.

Ученые решили «прикрепить» молекулы инсулина к витамину B12, чтобы использовать его в качестве проводника. Предварительные испытания, проведенные на крысах, показали, что эта методика действительно работает.

По словам Дойла, крысы получали комплекс инсулина с витамином В12 в жидкой форме, однако у людей наилучшим способом введения лекарства будет использование жевательной резинки. В процессе жевания выделяется большое количество слюны, которая содержит необходимое для связывания лекарства количество гаптокоррина, пояснил ученый.

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