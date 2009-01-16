Арахисовое масло вызвало в США вспышку сальмонеллеза

Крупнейшая в США компания-производитель продуктов питания из дробленых злаков "Келлогг" изымает из продажи овсяное печенье с арахисовым маслом марок "Киблер" и "Остин". Поставщиком арахисовой массы, которой пропитаны крекеры, является компания "Пинат корпорейшн оф Америка" /ПКА/. Она ранее отозвала из магазинов по всей стране арахисовое масло, выпущенное на фабрике в штате Джорджия. Предположительно, этот товар стал источником заражения сальмонеллезом 430 человек в 43 штатах.

Согласно распространенному сегодня заявлению, "Келлогг" пошел на эту меру предосторожности "добровольно". "Мы изымаем продукт с полок магазинов и призываем потребителей не употреблять его в пищу, пока компетентные инстанции не завершат расследование в ПКА", - отметила компания.

Вспышка сальмонеллеза в США длилась с 3 сентября по 31 декабря 2008 года. Власти штатов Миннесота, Айдахо и Вирджиния пришли к заключению, что данная острая кишечная инфекция способствовала смерти по крайней мере пяти человек. В их организме было обнаружено присутствие возбудителя - сальмонеллы. Штамм инфекции соответствовал штамму бактерии, выявленной при проверке контейнера с упаковками печенья марки "Кинг нат" в Миннесоте. Это печенье выпускает фабрика ПКА в Джорджии.

Установлением источника заражения занимаются департаменты здравоохранения и сельского хозяйства перечисленных штатов, а также федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

ami-tass.ru