В винницкой многоэтажке собрано более 1 кг разлитой ртути
10:31, 16 января 2009Страна
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Отселены 7 жителей
Вчера в 16.50 в Виннице на улице Келецкой, 111, на пятом этаже девятиэтажного жилого дома жители обнаружили разлив ртути.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, аварийно-спасательным подразделением МЧС собрано 1,26 килограмма опасного вещества. Проведена демеркуризация лестничной клетки, специалистами городской СЭС сделаны анализы воздуха в здании.
Решением заместителя городского председателя 7 жителей четырех квартир пятого этажа отселили к родственникам.
Сегодня сделают повторный анализ воздуха в квартирах и на лестничных клетках, отметили в МЧС.
Правоохранительные органы проводят расследование.
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