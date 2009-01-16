В винницкой многоэтажке собрано более 1 кг разлитой ртути

Вчера в 16.50 в Виннице на улице Келецкой, 111, на пятом этаже девятиэтажного жилого дома жители обнаружили разлив ртути.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, аварийно-спасательным подразделением МЧС собрано 1,26 килограмма опасного вещества. Проведена демеркуризация лестничной клетки, специалистами городской СЭС сделаны анализы воздуха в здании.

Решением заместителя городского председателя 7 жителей четырех квартир пятого этажа отселили к родственникам.

Сегодня сделают повторный анализ воздуха в квартирах и на лестничных клетках, отметили в МЧС.

Правоохранительные органы проводят расследование.