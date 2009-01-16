Аэробика снижает аппетит

Занятия спортом изменяют уровень гормонов и тем самым влияют на аппетит, обнаружили британские специалисты.

Британские ученые заметили, что физические упражнения влияют на уровень гормонов в организме человека и таким образом могут влиять на аппетит.

Исследователи провели эксперимент: 11 студентов должны были по 8 часов в 3 подхода заниматься физическими упражнениями. Сначала ребята 60 минут бежали по беговой дорожке, а остальные 7 часов отдыхали. Затем 90 минут занимались упражнениями с подъемом тяжестей, а в течение 6 с половиной часов отдыхали. В следующем 8-часовом подходе студенты ничего не делали. Во время каждой из сессий студентов дважды кормили.

Ученые попросили добровольцев оценить чувство голода. Оказалось, что аппетит участников эксперимента после занятий аэробикой снижался. Причина данного явления в том, что во время занятий аэробикой понижается уровень грелина (гормон, который стимулирует аппетит) и повышается уровень пептида YY (подавляющий аппетит гормон). При занятиях тяжелой атлетикой и бегом был смешанный результат: уровень грелина понижался, а уровень пептида YY существенно не изменялся.

Medicinform.net