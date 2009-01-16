Ходьба преодолеет болезни ног

Ежедневная ходьба – хороший способ преодолеть периферическую артериальную болезнь, когда блокируются кровеносные сосуды в ногах. Шестимесячное исследование Медицинской школы Файнберг при Северо-западном университете в Чикаго, включавшее 156 человек с диагнозом сосудистых повреждений в ногах, выявило существенную пользу коротких пеших прогулок против блокировки артерий. Участники занимались ходьбой всего по шесть минут на беговой дорожке, но такой продолжительности упражнений было достаточно, чтобы спустя пол года пациенты смогли самостоятельно проходить большие расстояния.

По словам физиологов Университета Миссури, ходьба обладает рядом важных преимуществ: обогащение кислородом крови, улучшение кровообращения и работы мышц, значительное увеличение активности и циркуляции коллатерального кровотока, благодаря чему происходит рост кровеносных сосудов в ногах. Для достижения наилучших результатов врачи рекомендуют совершать пешие прогулки или ходить по беговой дорожке по 40 минут три раза в неделю в течение не менее шести месяцев.

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