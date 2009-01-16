Мандарины помогут пережить зиму

Практически все цитрусовые благотворно воздействуют на наш организм и нервную систему. Хотя мандарины и в свежем виде восхитительны на вкус, из их кисло-сладкой мякоти изготавливают соки, джемы, варенья, компоты. А вот из пахучей мандариновой цедры получают эфирное масло, используемое в кулинарных и парфюмерных целях.

Масло мандарин, обладающее кисловатым, прохладным, легким ароматом, благотворно воздействует не только на здоровье, но и на нервную систему. Прием масла внутрь в соответствии с предписаниями врачей улучшает кровообращение, гармонизирует пищеварение, облегчает беременность.

При наружном употреблении оно одновременно служит расслабляющим средством и помогает концентрировать внимание, улучшает память и избавляет от хандры и депрессии, характерных для зимнего периода.

Кроме того, мандарин принадлежит к афродизиакам – средствам, возбуждающим любовное влечение. Вдыхание его аромата ведет к гармонии в сексуальных отношениях, помогает влюбленным настроиться на одну волну, устраняет даже фригидность и импотенцию.

Для большего романтического и эротического эффекта специалисты по ароматерапии рекомендуют использовать смесь масел мандарина с эвкалиптом и корицей или туей и миндалем. При этом все ингредиенты нужно брать в очень небольшом количестве и смешивать в равных пропорциях. Пользоваться этим чудодейственным эликсиром можно как обычными духами.

"Правда.Ру"