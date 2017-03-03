США планируют выделить Украине более $ 37 млн на борьбу с эпидемией ВИЧ/СПИДа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции Оксана Сивак сегодня на пресс-конференции.

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«Правительство Соединенных Штатов Америки в рамках чрезвычайного плана президента США для предоставления помощи в борьбе с ВИЧ/СПИД (PEPFAR) предварительно поддержало выделение в 2017 году для Украины около 37,5 млн долларов на борьбу с ВИЧ/СПИД. Успешные переговоры в Вашингтоне стали результатом выполнения страной своих обязательств и увеличение государственного финансирования. В частности, в государственном бюджете на 2017 год предусмотрено финансирование на закупку антиретровирусной терапии (АРТ) в размере 684 млн грн, что почти вдвое больше, чем в 2016. Таким образом, государство сможет обеспечить дополнительно почти 40 тысяч пациентов, которые ранее получали лечение за средства PEPFAR», - сказала Сивак.

По словам директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Натальи Низовой, ранее помощь PEPFAR направлялась на нужды, которые были связаны с недостаточным финансированием закупок лекарственных средств.

«Теперь большую часть финансирования на лекарства берет на себя государство, а PEPFAR направляет свои усилия на обеспечение устойчивого развития системы здравоохранения и расширение предоставления качественных услуг с ВИЧ/СПИД. Так, доля государственного финансирования на закупку антиретровирусных препаратов (АРВП) в общей сложности увеличилась с 39% (61% - донорские организации) в 2016 году до 63% (37% донорские организации) в 2017 году. Таким образом, мы не только занимаемся решением проблем сегодняшнего дня, но и работаем на будущее», - отметила Низова.

Она проинформировала, что Украина проводит ряд реформ в системе здравоохранения с целью достижения целей «90-90-90» Стратегии UNAIDS по ускорению мер для прекращения эпидемии ВИЧ/СПИДа (Fast Track).

«Данные цели предполагают, что к 2020 году 90% всех людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), будут знать свой статус, из них 90% ЛЖВ стабильно получать АРТ и 90% из них будут иметь неопределяемый уровень вирусной нагрузки», - сказала Низова.

Руководитель отдела управления лекарственными средствами Центра общественного здоровья Минздрава Сергей Страшук подчеркнул, что эффективная работа Украины в сфере противодействия ВИЧ/СПИД высоко оценена международными экспертами.

«PEPFAR поддерживает расширение объемов лечения в Украине, которое осуществляется, в том числе, благодаря возможности снижения стоимости и стандартизации схем лечения на принципах общественного здоровья. Стоит также отметить, что результат, достигнутый в Вашингтоне, стал возможным благодаря усилению роли государственного лидерства и адвокационных усилий пациентских организаций, в частности, Всеукраинской сети ЛЖВ», - отметил Страшук

По его словам, на встрече в Вашингтоне была достигнута договоренность о расширении деятельности программы PEPFAR на Донецкую область, которая станет 12 регионом, уже начиная с этого года. Ранее было определено 11 регионов: 5 с высоким уровнем бремени ВИЧ - Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Херсонская области и город Киев, а также 6 со средним уровнем – Киевская, Запорожская, Черкасская, Полтавская, Черниговская, Кировоградская области.

Директор глобальной программы по борьбе с ВИЧ/СПИД в Украине и России Чарльз Витек подчеркнул, что правительство США продолжает поддерживать Украину, чтобы все люди, нуждающиеся в помощи, могли получить АРВ-терапию.

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«В Вашингтоне руководство PEPFAR выразило неизменную поддержку расширению масштабов антиретровирусной терапии для достижения целей UNAIDS Fast Track в Украине. Межведомственная команда PEPFAR будет продолжать свои тесные партнерские отношения с правительством Украины, гражданским обществом, партнерами и другими заинтересованными сторонами для достижения наших общих целей», - сказал Витек.