Ученые создают предродовой тест на аутизм

Медики призывают общество к широкой дискуссии в свете того, что в ближайшем будущем появится возможность проводить предродовой тест на аутизм. Страдающих этой болезнью будут выявлять еще до рождения и абортировать.

В то же время, по мнению многих исследователей, аутизм является не только болезнью, но и предрасположенностью к гениальности. Среди выдающихся математиков и физиков было особенно много людей, страдавших этим недугом.

Аутизмом, по некоторым данным, страдал великий британский физик Поль Дирак. Эйнштейн в своей частной переписке отмечал, что ему трудно общаться с Дираком - очень уж зыбкой казалась ему грань между гениальностью и сумасшествием.

Отметим, что Поль Дирак был одним из первых ученых в области квантовой механики и квантовой электродинамики. На его счету многие открытия: в частности, он предсказал открытие позитрона за два года до его экспериментального обнаружения. Он занял почетную кафедру профессора математики в Кембридже в возрасте всего 29 лет, в таком же возрасте ее занял только Исаак Ньютон.

В связи с новыми подробностями из жизни ученого The Guardian задается вопросом - не лишится ли общество великих людей, если страдающие аутизмом больше не будут появляться на свет?

Аутизм - это целый комплекс расстройств, который пока нельзя диагностировать во время беременности, но можно увидеть практически сразу после рождения ребенка. Малыш не имеет комплекса оживления, который есть у детей первого месяца жизни, эмоционально очень слабо реагирует на близких, вплоть до полного безразличия.

Ребенок, больной аутизмом, не говорит о себе "я", не выделяет себя из окружающего мира, более того - он не очень хорошо понимает окружающие предметы и не осознает существование других людей. Эти дети не могут отличить живые предметы от неживых.

Больные дети либо вообще не говорят, либо произносят что-то, не обращаясь ни к кому. Аутисты все хорошо понимают, но не могут участвовать в разговоре. Они часто чувствуют себя одинокими и испытывают страх.

Интеллект у аутистов тоже может быть разным: от дебилизма до совершенно высокого уровня IQ. Такие аутисты, несмотря на свое заболевание, прекрасно умеют считать.

Inopressa.ru