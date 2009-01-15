Проект распоряжения о платных услугах в больницах Киева
13:35, 15 января 2009Страна
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Обнародовала мэрия
На сайте Киевской горгосадминистрации размещен проект распоряжения "Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые лечебно-профилактическими государственными и коммунальными заведениями здравоохранения".
Согласно документу, тарифы на медицинские услуги пока планируют установить в шести медучреждениях столицы.
Платить нужно будет за анализы, обследования и консультации врачей. Количество платных услуг в разных медучреждениях варьируется.
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