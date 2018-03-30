Из-за осложнений при беременности и родах ежегодно в мире гибнет 500 тысяч женщин

Согласно новому докладу ЮНИСЕФ Положение детей в мире 2009, каждый год гибнет более 500 тысяч женщин в результате осложнений при беременности и родах, около 4 миллионов новорожденных умирают в первые 28 дней жизни.

Как отмечается в обнародованном сегодня последнем докладе ЮНИСЕФ «Положение детей в мире», в наименее развитых странах мира женщины подвергаются в 300 раз большему риску умереть в ходе родов или от осложнений в связи с беременностью, чем в развитых странах.

В то же время ребенок, родившийся в развивающейся стране, подвергается почти в 14 раз большему риску умереть в первый месяц жизни, чем ребенок, родившийся в развитой стране.

Здоровье и выживание матерей и их новорожденных детей взаимосвязаны, и многие виды медицинского вмешательства, спасающие жизнь молодым матерям, идут на благо и их младенцам. В главной публикации ЮНИСЕФ "Положение детей в мире" за 2009 год особо подчеркивается связь между выживанием матерей и новорожденных детей и предлагаются возможные варианты действий по устранению разрыва между богатыми и бедными странами.

«Ежегодно более полумиллиона женщин, включая порядка 70 000 девочек и девушек в возрасте от 15 до 19 лет, погибают в результате осложнений при беременности и родах» — заявила на церемонии обнародования доклада в Йоханнесбурге Исполнительный директор ЮНИСЕФ Энн М. Венеман. «По оценкам, с 1990 года осложнения при беременности и родах унесли жизни 10 миллионов женщин».

В первые дни и недели после родов как матери, так и младенцы особенно уязвимы, и поэтому в этот период особенно важны мероприятия, которые могут спасти им жизнь, такие как послеродовые визиты, надлежащая гигиена и консультации, помогающие распознать симптомы болезней, угрожающих здоровью матери и новорожденного.

Хотя в последние годы многим развивающимся странам удалось добиться превосходного прогресса в повышении выживаемости детей, успехи в области снижения материнской смертности оказались менее впечатляющими.

Для женщин, проживающих в развивающихся странах, риск материнской смертности в течение жизни равен 1 к 76, тогда как в развитых странах вероятность такого исхода составляет 1 к 80 000. Около 99 процентов всех случаев гибели во всем мире от беременности и осложнений приходится на развивающиеся страны, где рождение ребенка по-прежнему сопряжено для женщины с наиболее серьезными угрозами для здоровья. Подавляющее большинство случаев происходит в Африке и Азии, где высокий уровень рождаемости, нехватка квалифицированного персонала и неразвитость системы здравоохранения означают трагедию для многих молодых женщин.

В первую десятку по уровню риска материнской смертности в течение жизни входят Нигер, Афганистан, Сьерра-Леоне, Чад, Ангола, Либерия, Сомали, Демократическая Республика Конго, Гвинея-Бисау и Мали. В этих странах риск материнской смертности, которому подвергаются женщины в течение жизни, составляет от 1 к 7 в Нигере до 1 к 15 в Мали.

К тому же на каждую умершую женщину приходится еще 20 заболевших или получивших травмы, зачастую с серьезными и долгосрочными последствиями.

Для снижения уровней материнской и младенческой смертности в докладе рекомендуется оказывать жизненно важные услуги через системы здравоохранения, которые обеспечивали бы сплошной и непрерывный охват медицинским обслуживанием в семье, общинах, на выезде и в специализированных клиниках.

Эта концепция «непрерывной помощи» выходит за рамки традиционной модели, предполагающей упор на единичное медицинское вмешательство для лечения конкретной болезни, а вместо этого предусматривает создание системы первичного медико-санитарного обслуживания, которая охватывала бы все аспекты охраны здоровья матерей, новорожденных и детей.

«Для спасения жизней матерей и их новорожденных детей нужно нечто большее, чем просто медицинское вмешательство», — заявила Венеман. «Образование девочек имеет решающее значение для улучшения здоровья матерей и новорожденных детей и при этом идет на благо семье и обществу».

Авторы доклада обнаружили, что медико-санитарное обслуживание особенно эффективно в условиях, благоприятствующих расширению возможностей, защите и образованию женщин.

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О ЮНИСЕФ:

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) осуществляет свою деятельность на местах более чем в 150 странах и территориях, помогая детям с раннего детства и до выхода из подросткового возраста бороться за выживание и процветание. Являясь крупнейшим поставщиком вакцин для развивающихся стран, ЮНИСЕФ оказывает помощь в вопросах охраны здоровья и питания детей, надлежащего водоснабжения и санитарии, качественного базового образования всех мальчиков и девочек и защиты детей от насилия, эксплуатации и СПИДа. Финансирование ЮНИСЕФ осуществляется исключительно за счет добровольных взносов физических лиц, деловых кругов, фондов и правительств. Больше информации о деятельности ЮНИСЕФ в Украине: www.unicef.org.ua