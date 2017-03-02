Минздрав: психиатрические больницы в Украине - это места несвободы

Как отметили УНИАН в Минздраве, психиатрические больницы в Украине есть местами несвободы, где все чаще нарушают статью 3 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод и где находятся люди, которые обычно не могут самостоятельно обратиться за защитой своих прав.

В ведомстве подчеркнули, что продуктивное взаимодействие между врачом и пациентом возможно только в случае уверенности пациентов и их родственников в безопасном и качественном уровне оказания психиатрической помощи.

"В Украине осталась система недоверия общества к психиатрической службы, в которой пациенты страдают от стигматизации. Обычно психиатрические больницы ассоциируются с жестоким обращением с пациентами, чему способствует закрытость психиатрической службы", - отметили в Минздраве.

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"Мы понимаем, что реформирование психиатрической службы является одним из наших приоритетных задач. В 2013 году Европейское региональное бюро ВОЗ приняло Европейский план действий по охране психического здоровья. Современное состояние украинской психиатрической службы требует неотложного решения задач, которые сформулированы в этом плане действий. Мы уже начали разработку концепции развития системы здравоохранения в Украине, в которой предусмотрели, что услуги по охране психического здоровья должны быть организованы таким образом, чтобы обеспечивать пациентам полноценную жизнь в обществе", - подчеркнули в Минздраве.