В 2008 году украинцы усыновили 14 детей, больных СПИДом

На протяжении 2008 года граждане Украины усыновили 14 детей, больных ВИЧ/СПИД.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, по словам руководителя министерства Юрия ПАВЛЕНКО, «в прошлом году 14 украинских семей взяли на себя чрезвычайно большую ответственность – заботу и воспитание детей, больных СПИДом. Следовательно, в обществе растет понимание того, что все дети, независимо от состояния их здоровья, должны воспитываться в семье, жить в любви и тепле».

В целом, из 2085 детей, усыновленных гражданами Украины в прошлом году, 42% детей были усыновлены из домов ребенка, 8% - из детских домов, 3% - из школ-интернатов.

Немало украинцев, которые берут детей под опеку, в дальнейшем усыновляют их, говорится в сообщении. Так, в 2008 году 37% детей были усыновлены опекунами.

В 2008 году 44 мальчиков и девочек были усыновлены из приютов для детей, поэтому им не пришлось на пути в новую семью переходить через интернатные учреждения.