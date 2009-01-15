Беременным каждый день нужно кушать яблоки

Яблоки, потребляемые во время беременности, способны в будущем защитить ребёнка от потенциальной вероятности развития астмы и аллергии. Врачи проанализировали материнское питание и здоровье свыше тысячи малышей от их рождения до пятилетнего возраста. Дети матерей, которые ежедневно ели яблоки во время беременности, на 37% реже имели аллергию и на 46% реже развивали астму. Американские иммунологи больницы Сент-Джон, Медицинского центра в Детройте и больницы Бомон напоминают, что питание женщины в течение беременности имеет долговременные и важные последствия для здоровья младенца.

Положительное действие яблок объясняется сильными свойствами флавоноидов и других антиоксидантов, содержащихся в этих плодах, сказал доктор Девонг Доши. Одного фрукта в день было достаточно для сильного защитного эффекта. Также клиницисты заметили, что потребление рыбы один раз в неделю также на 43% снижает вероятность детской экземы и дерматита - наиболее распространённой аллергической реакции кожи у новорожденных. Против пищевой аллергии медики советуют беременным придерживаться сбалансированной диеты с большим количеством фруктов и овощей и избегать переедания орехами /особенно арахиса/ и моллюсками, которые наоборот способны спровоцировать развитие аллергических симптомов у ребёнка.

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