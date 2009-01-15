43-летняя жительница Буковины родила шестнадцатого ребенка

43-летняя жительница Путильского района Черновицкой области Мария МАЛЫШ родила в областном роддоме шестнадцатого ребенка в семье - девочку весом 2,6 кг и ростом 48 см.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации, в семье МАЛЫШЕВ уже воспитываются девять мальчиков и шесть девочек. Все предыдущие роды проходили дома, а в этот раз, из-за осложнения беременности, Мария обратилась к врачам.

По словам акушер-гинеколога второго родильного отделения Ольги ПРЯДКО, мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Роженица и младенец находятся на полном иждивении больницы, полностью обеспечены необходимыми медикаментами, находятся в палате с улучшенными условиями. 15 января их выпишут домой.

Поздравить роженицу и новорожденную Родику в роддом пришли председатель ОГА Владимир КУЛИШ и начальник Главного управления здравоохранения ОГА Игорь ШКРОБАНЕЦ. Они подарили маленькой Родике набор для младенца, а ее семье пообещали новый дом.

В.КУЛИШ пообещал, что весной начнется строительство дома для этой семьи.

Он отметил, что в 2008 году в области во исполнение программы «Согрей любовью ребенка» 27 многодетных семей, где воспитывается 10 и больше детей, получили жилье – новое или с улучшенными условиями.