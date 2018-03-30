Как не стать жертвой переохлаждения

Новый год Быка встретил нас холодными объятиями, а Гидрометцентр уже успел напугать грядущими 20-градусными морозами по всей стране. Спасатели МЧС бьют тревогу: каждую зиму жертвами переохлаждения становятся тысячи украинцев, причем некоторые из них замерзают насмерть. Чтобы не попасть «под раздачу» холодов, медики советуют придерживаться четырех «антиморозных заповедей»: не мокнуть, не мерзнуть, нормально питаться и тепло одеваться.

Только не спите

Несмотря на мороз, бурю или метель, человеческий организм остается теплокровным, поэтому всегда стремится к сохранению внутренней температуры на отметке 36,6 градусов. Если же температура тела упадет всего на 2 градуса, этого может быть достаточно для того, чтобы человек погиб. Следует знать, что обморожение - это попытка организма сохранить тепло за счет полного отключения циркуляции крови по тканям тела.

- Обморожение часто путают с замерзанием или переохлаждением, - рассказала врач-терапевт Светлана Попенюк. - Однако симптомы и помощь в этих трех случаях абсолютно разные. Когда вы долго находитесь на улице при минусовой температуре и ощущаете холод по всему телу, затем это чувство отходит как бы на второй план, а вместо него появляется усталость и начинает неодолимо тянуть ко сну, ваш диагноз -- замерзание, то есть поражение холодом всего организма.

При замерзании резко замедляется частота дыхания, сердце начинает работать еле-еле. Кожа бледнеет, нос, губы, руки, ноги принимают синеватый оттенок. Если в такой момент человек не найдет в себе сил преодолеть сон, он может погибнуть. Чтобы спастись в этом случае, надо двигаться.

- В первую очередь воздействия холодов следует опасаться грудным детям, - отметила Светлана Ивановна. – Это должны помнить взрослые. Безмолвные младенцы не пожалуются на промерзание, не попросятся домой с прогулки.

Казалось бы, кто из нас не переохлаждался, катаясь на лыжах в горах или просто гуляя с друзьями во дворе зимой? При этом все, слава Богу, выжили. Но врачи предупреждают: даже непродолжительное переохлаждение может аукнуться серьезными неприятностями. Например, простудой или гриппом, которые уложат вас в постель минимум на 2 недели, а про осложнения в виде почечной недостаточности или болезней сердца и говорить не приходится. От переохлаждения больше всего страдают конечности, нос, щеки и уши. Сначала они краснеют, затем белеют, в них ощущается покалывание и даже боль.

- Когда природа дарит нам холодную ветреную погоду, переохлаждение может возникнуть в считанные минуты, - предупредила Ираида Короташ, фельдшер скорой помощи. - Поврежденные места становятся болезненными, как при слабом ожоге. В этот момент достаточно согреть пострадавшие участки - например, надеть рукавицы или обмотаться шарфом и зайти в теплое помещение. Также можно растереть замерзшее место и сделать легкий массаж. Но ни в коем случае не растирайте его снегом! При такой «терапии» пораженная ткань может омертветь. Лучше всего для растираний использовать сухую шерстяную ткань и раствор спирта или водки. Ухо, нос или щеку можно спасти, если обильно смазать ее вазелином и сверху наложить сухую согревающую повязку с ватой. После этого следует накормить пострадавшего теплой жидкой пищей. Конечно, надо как можно скорее согреться, закутаться в одеяло, обложиться грелками или приложить к себе домашнего любимца с теплой шерстью - собаку или кошку, а лучше двоих! И запомните: нельзя отогревать замерзшие части тела прямо на улице, если замерзнете вторично - будет еще хуже.

Виной всему - ветер Наиболее опасным врачи называют обморожение. Оно возникает, когда кожа и мягкие ткани слишком долго подвергались воздействию холода. Ираида Васильевна отметила, что обморожение можно получить не только при большом морозе, но и при плюсовой температуре, стоя на ветру, при длительной неподвижности и даже из-за тесной мокрой обуви. Если переохлажденный участок сразу правильно не согреть, может возникнуть поверхностное обморожение: пораженные ткани белеют, хотя остаются мягкими на ощупь. Спустя несколько дней на них могут появиться волдыри, которые затем темнеют и отмирают.

Оказавшись зимой в горах, следует опасаться глубокого обморожения, когда подкожные мягкие ткани затвердевают, пораженный участок становится красным, холодным на ощупь и теряет чувствительность. Такое серьезное повреждение может даже привести к ампутации. К счастью, в привычных для нас условиях жизни глубокое обморожение получить практически невозможно, ведь жителям мегаполисов всегда есть где спрятаться. И все-таки необходимо знать: первая помощь при поверхностном или глубоком обморожении - это вызов врача. Если же это невозможно, надо немедленно переодеть пострадавшего - снять с него промокшую одежду и завернуть в теплые простыни и одеяла. Также можно согреть обмороженного человека в теплой воде, температура которой не должна превышать 40 градусов.

Алкоголь - враг тепла Защититься от морозов поможет многослойная одежда. Лучше надеть несколько легких вещей, чем одну теплую. Выходя на улицу, убедитесь, что голова, уши, шея и лицо надежно защищены шарфом, шапкой, высоким воротом или шерстяной маской, особенно в ветреную погоду.

А вот алкоголь в холода противопоказан. Его употребление приводит к ослаблению контроля над ситуацией, а это смерти подобно в момент борьбы за жизнь замерзшего человека. При питье ложных горячительных напитков сосуды на поверхности тела расширяются и тепло теряется. Происходит это потому, что во время замерзания наши сосуды сжимаются, чтобы предотвратить охлаждение внутренних органов, а спиртное тут же сводит на нет эти защитные меры. Опасны также поцелуи на морозе. Это грозит не только обветриванием губ, но и известным по мультфильмам «прилипанием». Не стоит на морозе прикасаться к металлу голыми руками. Он проводит тепло лучше, чем воздух, и на месте соприкосновения возникает обморожение.

Стадии обморожения:

I - обмороженная часть тела белеет, отекает и частично теряет чувствительность. При попадании в тепло она синеет. Кровообращение восстанавливается спустя несколько дней.

II - поверхность кожи при отогревании принимает багрово-синюю окраску, на ней образуются пузыри. При этом человека бьет озноб, повышается температура тела.

III и IV сопровождаются отмиранием ткани, риском развития гангрены.

Ольга Колесникова

novaya.com.ua