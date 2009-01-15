Морская рыба и сладости разгонят зимнюю тоску

Усталость и подавленность в темные зимние месяцы можно побороть с помощью правильного питания.

Йодосодержащие продукты способствуют поддержанию бодрости духа и стимулируют обмен веществ, сообщают специалисты из Независимой Немецкой Консультации Пациентов.

Также лакомства могут создать хорошее настроение, но, разумеется, в небольших количествах. Кусочек шоколада в день будет полезен, поскольку он содействует производству в организме гормона счастья серотонина.

Сам организм производит в зимний период значительно меньше этого источника счастья, чем летом. Настроение может поднять также богатая минеральными веществами пища. Например, брокколи, брюссельская капуста, бобы или бананы.

Кроме того, бодрее может сделать вас еда, богатая магнием, такая, как хлеб из муки грубого помола, орехи, молочные продукты или бобы.

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