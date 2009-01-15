В Украине определен правовой статус внебрачных детей

Верховная Рада Украины ратифицировала Европейскую конвенцию о правовом статусе детей, рожденных вне брака.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 350 народных депутатов из 413 зарегистрированных в сессионном зале.

Конвенция предусматривает, что установление материнства в отношении каждого ребенка, рожденного вне брака, основывается лишь на факте рождения ребенка. При этом отцовство в отношении каждого ребенка, рожденного вне брака, может быть подтверждено или установлено путем добровольного признания или по решению суда. Добровольное признание отцовства может быть предметом опротестования или оспаривания в порядке, установленном внутренним законодательством государства, лишь в случае, когда лицо, желающее признать или признало ребенка, не является его биологическим отцом. Во время совершения действий по установлению отцовства допустимым является использование научных доказательств, которые могут способствовать установлению или опровержению факта отцовства.

Конвенция предусматривает, что отец и мать ребенка, рожденного вне брака, имеют такие же обязанности его содержать, которые были бы при его рождении в браке.

В случаях, когда законная обязанность содержать ребенка, рожденного в браке, переходит к определенным членам семьи и родственникам со стороны отца или матери, такая обязанность также применяется и к ребенку, рожденному вне брака.

Ребенок, рожденный вне брака, имеет такое же право на наследование имущества своих отца и матери, а также члена семьи и родственника со стороны отца или матери, как и ребенок, рожденный в браке.