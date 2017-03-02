Порошенко подписал закон об усилении социальной защиты детей на оккупированных территориях
Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальной защиты лиц, проживающих на временно оккупированных территориях и в населенных пунктах на линии соприкосновения».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Документ направлен на усиление государственной поддержки при получении образования в государственных и коммунальных учебных заведениях для соответствующей категории людей.
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«Поддержка будет осуществляться в рамках государственной целевой программы и предусматривает комплекс мероприятий (в частности, полная или частичная оплата обучения, бесплатное предоставление учебников, стипендиальное обеспечение, бесплатное обеспечение проживания в общежитиях или др.). Ряд таких мероприятий и условия их предоставления будет определять Кабинет министров», - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие государственные гарантии будут служить дополнительными рычагами в формировании проукраинской позиции среди молодежи, проживающей на данных территориях, и будут способствовать ее социальной адаптации.