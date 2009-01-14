Законопроект о профилактике и лечении рака груди

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла проект Закона „О профилактике, диагностике и лечении предрака и рака молочной железы”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовал 261 народный депутат из 446 зарегистрированных в сессионном зале.

Принятие этого законопроекта предусматривает создание отдельного закона, которым нормируются права и обязанности органов власти, местного самоуправления, медицинских заведений и научно-исследовательских институтов в системе профилактики, диагностики и лечения предрака и рака молочной железы.

Этим документом предлагается сосредоточить основное внимание отмеченных организаций на популяризации диагностики, самодиагностики и профилактики предрака и рака молочной железы.

Законопроектом определяются принципы и организационные мероприятия борьбы с раком молочной железы, в том числе - создание научно-практического лечебно-диагностического реабилитационного центра и организация маммологических структур в больницах коммунальной собственности и других онкоструктурах.

Кроме того, определены условия санитарно-просветительской и учебно-методической работы, подготовки соответствующих специалистов и международного сотрудничества.