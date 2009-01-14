Закарпатье: принята программа «Сахарный и несахарный диабет»

Закарпатский областной совет принял областную программу «Сахарный и несахарный диабет» на 2009-2015 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам начальника управления здравоохранения Закарпатской ОГА Василия СКРИПА, целью программы является повышение эффективности общегосударственных мероприятий, направленных на раннее выявление больных диабетом, профилактика и уменьшение количества осложнений в результате этой болезни, которые приводят к инвалидности и смерти, увеличение продолжительности и качества жизни больных путем улучшения качества и доступности медицинской помощи этой категории больных, их адаптация в обществе.

На выполнение мер, предусмотренных программой, каждый год планируются средства на приобретение диагностических средств, таблетированных сахаропонижающих препаратов, оборудование и расходных материалов для кабинетов «Диабетическая ступня» и «Диабетическая ретинопатия».

В целом на выполнение мер программы до 2015 года запланировано тратить 15-18 млн. грн. ежегодно.

Справка УНИАН. В Закарпатской области зарегистрированы почти 25 тысяч больных сахарным диабетом. Ежегодно в области выявляют до 3 тысяч новых больных.