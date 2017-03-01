Блокирование работы штаба Ахметова в Донецке: сотни тысяч людей остались без помощи

Как сообщили УНИАН в гуманитарном штабе Рината Ахметова, на неподконтрольной территории сотни тысяч стариков, инвалидов, молодых мам остались без гуманитарной помощи.

"В связи с блокированием заявляем: препятствование работе Гуманитарного штаба – это угроза жизни для мирных жителей Донбасса, которые стали заложниками вооруженного конфликта, и в 21 веке в центре Европы оказались на грани выживания. Для многих из них продуктовые наборы Гуманитарного штаба – один из главных, а иногда единственный источник существования. Помощь Штаба Рината Ахметова является крупнейшей в регионе и за 2,5 года спасла жизни более 1 миллиона человек", - отметили в штабе Ахметова.

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В штабе подчеркнули, что блокирование гуманитарной помощи противоречит нормам международного права и может привести к гуманитарной катастрофе, масштабы которой будут беспрецедентными.

"Главная цель Штаба Рината Ахметова – помочь выжить мирным жителям Донбасса. Поэтому наша работа будет продолжена на подконтрольной Украине территории и вдоль линии соприкосновения, в так называемой «серой зоне». Мы готовы возобновить работу на неподконтрольной территории, как только распределительный центр и пункты выдачи будут разблокированы", - сказали в штабе.

"Гуманитарный Штаб Рината Ахметова обращается к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, к Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, к подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе с просьбой экстренно обратить внимание на гуманитарную ситуацию на Донбассе и ситуацию с нарушением прав человека", - акцентировали в штабе .