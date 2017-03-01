В Кремле высказались о блокировании пунктов выдачи гуманитарного штаба Ахметова

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Читайте такжеБоевики захватили "Донбасс Арену" и гуманитарный штаб Ахметова

«Мы слышал об этом (о захвате боевиками «ДНР» гуманитарного штаба Ахметова - УНИАН) и призываем все стороны для разблокирования ситуации, для снижения напряженности на линии соприкосновения. Это позиция, которой придерживается Россия достаточно последовательно», - сказал Песков.

По его словам, «нужно разблокировать поставки, которые осуществлялись, и штаб Ахметова, но это все абсолютно взаимосвязано».

«Безусловно, российская сторона имеет определенное влияние на представителей Донбасса, но она ими не руководит, и руководители этих районов принимают решения, которые считают целесообразными для обеспечения жизни в этих регионах, после того как они поставлены в такое положение», - заявил Песков.

Отвечая на вопрос по поводу того, что в данном случае в заложниках оказались люди, которые получают продуктовые наборы от Ахметова, Песков сказал: «Здесь можно только выразить сожаление».

На вопрос УНИАН, что будут есть жители ОРДЛО, так как уголь и металл нельзя употреблять в пищу, он сказал: «Совершенно правильно, можно есть продукты, которые приобретаются за деньги, которые зарабатываются путем реализации этих товаров, которые невозможно реализовывать после того, как было введено эмбарго».

Читайте такжеГенерал СБУ объяснил, почему боевики "национализируют" украинские предприятия в ОРДЛО

Как сообщалось, в гуманитарном штабе Ахметова заявили о блокировании вооруженными людьми работы распределительного центра на «Донбасс Арене» и всех пунктов выдачи гуманитарного штаба на временно неподконтрольной Украине территории. Подчеркивается, что из-за этого сотни тысяч стариков, инвалидов, молодых мам остались без гуманитарной помощи.

«Блокирование гуманитарной помощи противоречит нормам международного права и может привести к гуманитарной катастрофе, масштабы которой будут беспрецедентными», - заявили в штабе.