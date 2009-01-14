Минздрав: на следующей неделе в Украине активизируется эпидемия гриппа

Министерство здравоохранения Украины ожидает активизации эпидемического процесса в период с 19 по 25 января в крупных городах Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Со второй неделе года во всех 10 подконтрольных городах Украинского центра гриппа и острых респираторных инфекций (УЦГ) показатели заболеваемости гриппом и ОРЗ находились на сезонном, обычном для этого времени года уровне.

Также, в целом, во всех городах показатель регистрируемой заболеваемости вырос на 9,8%.

Во всех городах уровни заболеваемости были существенно ниже эпидемического порога, но на следующей неделе в Украине ожидается активизация эпидемического процесса гриппа и ОРЗ.

Основными причинами эпидемии медики называют окончание школьных каникул и праздничных дней. В группу десяти подконтрольных городов УЦГ входят Днепропетровск, Винница, Донецк, Запорожье, Киев, Львов, Одесса и Симферополь, Харьков и Чернигов.

В свою очередь, в связи с угрозой возможной вспышки заболеваний Минздрав рекомендует населению полноценно питаться, принимать витамины, закаляться и чаще проветривать помещения, употреблять препараты целенаправленного стимулирующего действия для укрепления иммунитета.