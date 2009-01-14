Европарламент разрешил увеличить количество пестицидов

Европарламент разрешил увеличить количество разрешенных к использованию пестицидов, запретив опасные.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято 13 января на заседании Европарламента в Страсбурге.

Депутаты, в частности, одобрили проект доклада Гильтруд БРЕЙЕР (группа “зеленых”, Германия) по поводу регуляторного акта о размещении продуктов защиты растений на рынке ЕС. Согласно с этим законодательным актом, предусматривается создать на уровне Евросоюза перечень разрешенных к использованию субстанций, в соответствии с которым пестициды будут получать лицензии для использования на национальном уровне.

В то же время документ предусматривает запрет на использование канцерогенных, опасных для репродукции и токсичных химических веществ. Нейротоксичные и иммунотоксичные вещества могут облагаться штрафом. Для борьбы с особо опасными болезнями растений использование опасных пестицидов может быть разрешено на максимальный срок до 5 лет.

Депутаты также поддержали проект доклада Кристи КЛАСС (группа “зеленых”, Германия) по поводу Директивы о стабильном использовании пестицидов. Этот документ предусматривает создание странами-членами Национальных планов действий для уменьшения риска от использования пестицидов, запрещение обрызгивания растений с самолетов, осуществление мер по защите питьевой воды от попадания пестицидов, запрещение или минимизацию использования пестицидов в специальных публичных зонах, таких как парки, спортивные и рекреационные площадки, школьные площадки. Положения директивы должны быть имплементированы в национальное законодательство стран-членов до 2011 года.