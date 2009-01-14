Вся киевская медицина стала платной

Похоже, время, когда медицина была бесплатной, уходит в историю. Киевская городская государственная администрация установила тарифы на медицинские услуги.

Так, в проекте решения, размещенном на официальном сайте Киевгоргосадминистрации, речь идет об установлении тарифов на платные услуги, которые предоставляют: Киевский городской психоневрологический диспансер №3, Центральная районная поликлиника Голосеевского района, Киевская городская наркологическая больница "Социотерапия", Киевский городской центр сосудисто-психиатрической экспертизы, Киевская городская студенческая поликлиника, Киевский городской консультативно-диагностический центр.

Отныне за то, что врач заглянет вам в рот, придется заплатить 26 гривен, а чтобы попасть к нему на прием нужно будет расщедриться большее, чем на 100 гривен. Компьютерная диагностика одного анатомического участка обойдется в минимум 450 гривен – максимум 800 гривен.

Главная цель проекта распоряжения об установлении тарифов на медицинские услуги – рациональное использование бюджетных средств, улучшение результатов финансово-хозяйственной деятельности. Ожидается, что полученные собственные поступления позволят учреждениям здравоохранения получать и тратить эти деньги на медикаменты, питание, оборудование, реактивы, предметы медицинского назначения.

В проекте распоряжения отмечается: "Установление тарифов на платные услуги, предоставляемые лечебно-профилактическими государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения для каждого лечебного учреждения, исходя из конкретных условий предоставления услуг, позволит рационально использовать бюджетные средства… Введение данного проекта распоряжения… не нуждается в капиталовложениях и выделении средств из местного бюджета".

Идею введения тарифов на "бесплатную медицину" предложила заместитель мэра Киева Ирэна Кильчицкая. Такой шаг властей она называет борьбой с коррупцией. К тому же, отметила заместитель мэра, несмотря на задекларированную в Конституции Украины норму о бесплатной медицине, она фактически является платной. "Такую тарификацию мы делаем в рамках медицинских учреждений Киева. Те деньги, которые киевляне платили в карман медицинским работникам, после повышения цен на медуслуги и установления тарифов, будут идти в кассу больницы", - уверена Ирэна Кильчицкая. При этом заместитель мэра утверждает, что киевляне даже не заметят новых тарифов.

Кстати, платными медики станут не для всех. Мэр Киева Леонид Черновецкий пообещал, что 600 тысяч бедных киевлян подорожания не почувствуют. Вместо них, по словам градоначальника, будут платить богатые.

kiev.pravda.com.ua