Поликистоз яичников

Безусловно, все же важнее не избавление от недуга, а его профилактика. Следует очень внимательно относится к собственному здоровью, чтобы болезнь не загонять в глубь, когда она может перейти в хроническую форму, а медицина может оказаться бессильной перед ней.

По этой причине рекомендуется не реже одного раза в год проходить профилактический медицинский осмотр. А женщинам делать это просто необходимо, так как их организм более восприимчив к различного рода болезням.

Не стоит забывать о медицине народной, которая сумела накопить многовековой опыт в борьбе с различными недугами. В этой статье мы поговорим об одном таком народном средстве, которое используется при лечении поликистоза яичников.

Для приготовления этого средства вам понадобится взять сто граммов смолы сосны, двадцать пять граммов пчелиного воска, который нужно предварительно растопить на водяной бане и добавить к этим компонентам две столовых ложки растительного масла.

В не очень горячем виде полученную смесь следует нанести тонким слоем на плотную хлопчатобумажную или льняную ткань и приложить такой компресс липкой стороной на область яичников. Поверх компресса наложите поддерживающую повязку, ведь вам надо носить его в течение двух-трех дней, не снимая, пока он не станет отставать от тела. В этом случае компресс следует заменить на новый.

В общей сложности вам потребуется проведение десяти подобных сеансов, после чего должен последовать недельный перерыв. Затем лечение можно возобновить.

Если же отклеивание наложенной повязки произойдет раньше, чем через два-три дня, то сменить ее нужно также ранее.

Перед нанесением средства его следует обязательно разогреть. Для того, чтобы оно не испачкало белье и одежду, поверх компресса наложите еще одну подобную салфетку, только большего размера.

Если за период лечения вы обнаружите появление раздражения под повязкой, то снять его поможет детский крем, а по окончанию курса раздражение пройдет само по себе.

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