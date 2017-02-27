В Минздраве заявляют, что разработано распоряжение о формировании округов в 12 областях

Как сообщили УНИАН в Минздраве, разработаны проекты распоряжений по формированию округов в 12 областях. Проекты еще 2 областей проходят согласование заинтересованных сторон.

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В ведомстве отметили, что в прошлом году правительство утвердило ряд нормативно-правовых актов по реформированию системы здравоохранения, что дало возможность начать внедрение изменений в медицинской отрасли.

Концепция реформы финансирования начинает постепенный (до 2020 года) переход на новую модель финансирования отрасли (национального солидарного медицинского страхования), которая будет охватывать все население и является ключевым документом, который дает старт медицинской реформе.

Практическая реформа здравоохранения начинается в 2017-м с первичного звена системы здравоохранения. Объединенные территориальные общины, которые уже имеют существенный финансовый ресурс, получили возможность гибкого выбора формы организации оказания первичной медицинской помощи населению и могут самостоятельно формировать сеть первичной помощи, который будет предоставлять качественные услуги.

Среди изменений в 2017 году стоит отметить усиление автономизации учреждений здравоохранения путем самостоятельного формирования штатного расписания и финансового планирования, что переводит медицинские учреждения на «глобальный бюджет». Отныне руководители учреждений могут оперативно осуществлять перераспределение средств между статьями, принимать более гибкие и качественные управленческие решения.

В настоящее время разработаны и дорабатываются проекты таких нормативных актов о порядке оказания первичной медицинской помощи, декларации между врачом и пациентом, договора между Национальной службой здоровья и предоставителем медицинских услуг, изменений к Основам законодательства Украины о здравоохранении.

Упомянутые проекты документов были проработаны во время совещания специалистов системы здравоохранения из всех регионов на тему «Реформа системы здравоохранения в 2017 году: первичная медицинская помощь, коммуникация для населения и медицинского сообщества», которая состоялась 8-9 февраля 2017 г. Пока до документов вносят правки и предложения, после чего их представят на рассмотрение и утверждение.

В Минздраве проинформировали, что передан на согласование проекты распоряжений по формированию округов в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Ривненской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской, Херсонской областях, а также в городе Киеве.

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Указанные проекты актов разместили на официальном веб-сайте МИНЗДРАВА. Они разработаны, согласованы центральными органами исполнительной власти (Минфином, Минэкономразвития и Минрегионом) и готовятся для представления на проведение правовой экспертизы в Министерстве юстиции Украины. Ассоциации местного самоуправления согласовали проекты актов без замечаний.

В настоящее время проходят согласование заинтересованных сторон проекты актов о создании госпитальных округов в Тернопольской и Луганской областях.