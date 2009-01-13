Донетчина: школьники отказываются от проб Манту

В Славянске обеспокоены ростом заболеваемости туберкулезом. С начала прошлого года медиками отмечено полсотни новых фактов недуга, на учете у фтизиатров уже более восьмидесяти очагов заразной формы, где живут полторы сотни славянцев, в том числе 18 детей.

По словам заведующей эпидемическим отделом межрайСЭС Людмилы Масловой, всего в городе живут уже 246 носителей туберкулеза. Однако настоящий шок медики испытывают от обвала заболеваемости детей, в шесть раз превышающей областной уровень.

По словам Масловой, в школах отмечена масса отказов от реакции Манту. А ведь до 14-летнего возраста диагностика на туберкулез обязательна: в случае необоснованного отказа ребенок должен быть изолирован от коллектива.- Ситуация осложнена и перебоями в поставках вакцины для плановой профилактической прививки, - пояснила Маслова. - На сегодня без нее остаются 20 процентов новорожденных.

donbass.ua