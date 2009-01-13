В Украине откроют 8 ДНК-лабораторий

Эффективность применения в экспертной практике ДНК-технологий обусловила принятие решения об их постепенном внедрении на местном уровне. В ближайшем будущем при ГУ МВД Украины в Днепропетровской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Харьковской областях, УМВД Украины в Винницкой и Николаевской областях будут созданы ДНК-лаборатории.

Как сообщили в Департаменте по связям с общественностью и международной деятельности МВД Украины, на данный момент лаборатории ДНК-анализа функционируют в Государственном центре и региональных подразделениях в Киеве, Вопрос внедрения единой системы учета ДНК-профилей, установленных по результатам экспертных исследований на уровне центрального аппарата МВД и региональных ГУМВД, УМВД нашел свое отображение в проекте Концепции Государственной целеовой программы расширения сети ДНК-лабораторий и создания баз данных ДНК для использования в оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов на 2009-2013 годы, разработанного по инициативе МВД.

Метод идентификации личности, основанный на анализе дезоксирибонуклеиновой кислоты ( ДНК ) - геномная дактилоскопия - пришел в мировую криминалистику в 1985 году. Этот метод позволяет идентифицировать личность по биологическим следам человека, что особо важно в расследовании тяжких преступлений против личности.

Совокупность идентификационных генетических признаков личности имеет устойчивый и неизменный характер на протяжении всей жизни человека и передается по наследству. Это характерно для всего организма человека в цедом, его отдельным органам, их элементам. Генетические признаки содержатся во всех биологических следах. Принцип молекулярно-генетической идентификации основывается на выделении и очищении ДНК из исследуемых биологических следов и следующем изучении определенных участков молекулы. ДНК-профили могут быть получены из любого биологического материала (кровь, сперма, слюна, волосы, перхоть, мышечная, костная и другие ткани человека), содержащего клетки с ядрами.

Учитывая уникальные возможности ДНК-анализа, с 1994 года он был внедрен в отделе медико-биологической экспертизы ДНДЕКЦ МВД Украины. Деятельность лаборатории, в основном, направлена на выполнение экспертиз по тяжким преступлениям, такими как: убийства, убийства с изнасилованием и т.д., а также установление биологического родства.

В 1999 году впервые в Украине, в лаборатории молекулярно-генетической идентификации начал использоваться автоматический анализатор ДНК с современным набором праймеров для идентификации личности, который позволил получать данные, близкие к полной идентификации объектов - с достоверностью 1 на 10 миллиардов человек.

Качество исследований, проведенных ДНК-лабораторией, подтверждено международными сертификатами Европейской ассоциации судебных генетиков. Ежегодно методом ДНК-анализа исследуется более трех тысяч образцов и биологических следов, в 2008 году выполнено 530 экспертиз.

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