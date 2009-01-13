В Египте птичьим гриппом заразилась маленькая девочка

В Египте зафиксирован 52-й случай заражения человека птичьим гриппом. Как сообщило в понедельник министерство здравоохранения и по вопросам народонаселения АРЕ, наличие опасного вируса Эйч5-Эн1 /H5N1/ было подтверждено у маленькой египтянки в возрасте 1 года и девяти месяцев из деревни Кердасса, расположенной в пригороде Каира недалеко от Гизы.

Первые признаки заболевания были обнаружены у нее в минувшую пятницу, на следующий день ребенка доставили в одну из каирских больниц. Состояние маленькой пациентки оценивается врачами как стабильное. Известно, что она контактировала с домашней птицей.

15 декабря от птичьего гриппа скончалась 16-летняя египтянка из провинции Асьют к югу от столицы, став 23-й жертвой смертельной болезни с начала ее распространения в Египте болезни в феврале 2006 года.

Основными жертвами птичьего гриппа стали молодые женщины в возрасте от 16 до 30 лет. Во всех случаях люди заражались от домашней птицы, содержавшейся либо во дворе, либо в самом жилище. Среди погибших - двое мужчин. Дети, как правило, выздоравливают. За все время умерла только одна девочка 10 лет.

Как отмечают специалисты, высокий уровень заболеваемости в Египте - страна занимает третье место после Индонезии и Вьетнама по числу заболевших - объясняется его географическим положением. Именно через Страну пирамид пролегают основные маршруты миграции диких птиц, которые нередко выступают переносчиками инфекции.

ami-tass.ru