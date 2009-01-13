Симптомы межреберной невралгии

Порой мы ощущаем, как у нас кольнуло, закололо или защемило в груди. Как правило, мы думаем, что это проявления связаны с сердцем, а ведь это совершенно не обязательно.

Такие ноющие и приступообразные боли могут свидетельствовать о наличии у вас межреберной невралгии, которая является следствием повреждения нервных волокон.

Причем риск появления подобной невралгии возрастает по весне.

Связано это с тем, что первые солнечные лучи притупляют нашу бдительность, и мы меньше внимания уделяем собственному «утеплению», чаще находимся на сквозняках.

А переохлаждения приводят к развитию невралгии.

Но, переохлаждения, к сожалению, не являются единственной причиной проявлений этого недуга.

Его причиной могут стать возрастные сосудистые изменения, нервные заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы, прием некоторых медицинских препаратов.

В этом случае визит к врачу откладывать не стоит, потому как самостоятельно определить то место на теле, с какого невралгия берет свое начало, практически невозможно, ведь нервные окончания находятся повсюду.

Также, не стоит забывать и о том, что за проявление невралгии можно принять и другие заболевания.

Чтобы исключить ошибку в постановке диагноза, потребуется консультация невропатолога.

Все же давайте поговорим о том, какие симптомы сопровождают приступы невралгии.

К ним относятся острые, как бы «простреливающие» боли в межреберьях, которые усиливаются при вдохе.

При этом могут появляться боли не только в области сердца, но и в области спины, поясницы, под лопаткой.

Заболевание может замаскироваться под почечные колики, легочные заболевания, сердечные патологии.

Попробуйте нажать на межреберные промежутки, если боль появляется в поверхностных слоях, то, скорее всего дело тут все же в невралгии.

Тем не менее, не стоит ставить диагноз самостоятельно, лучше направиться в больницу.

Но, оказать себе помощь при приступе невралгии вы, конечно, можете, мы вам подскажем, что для этого потребуется сделать.

- На больное место поставьте горчичник или же наложите горячий компресс, после этого, в больное место следует втереть индометациновую мазь.

- Сварите вкрутую куриное яйцо и, разрезав его на две половины, обе приложите к больному месту. Закрепите половинки повязкой и держите до тех пор, пока яйцо не остынет.

-Принимайте по четыре столовых ложки отвара тысячелистника ежедневно.

-Помните, что при заболеваниях нервной системы рекомендуется проведение массажа в области грудной клетки и спины.

Большего эффекта от массажа можно достигнуть, если проводить его в парной.

На больное место следует нанести мед и начать массировать его отрывистыми движениями, максимально оттягивая кожу от костей.

www.gen.su