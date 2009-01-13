Симптомы межреберной невралгии
Следствие повреждения нервных волокон
Порой мы ощущаем, как у нас кольнуло, закололо или защемило в груди. Как правило, мы думаем, что это проявления связаны с сердцем, а ведь это совершенно не обязательно.
Такие ноющие и приступообразные боли могут свидетельствовать о наличии у вас межреберной невралгии, которая является следствием повреждения нервных волокон.
Причем риск появления подобной невралгии возрастает по весне.
Связано это с тем, что первые солнечные лучи притупляют нашу бдительность, и мы меньше внимания уделяем собственному «утеплению», чаще находимся на сквозняках.
А переохлаждения приводят к развитию невралгии.
Но, переохлаждения, к сожалению, не являются единственной причиной проявлений этого недуга.
Его причиной могут стать возрастные сосудистые изменения, нервные заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы, прием некоторых медицинских препаратов.
В этом случае визит к врачу откладывать не стоит, потому как самостоятельно определить то место на теле, с какого невралгия берет свое начало, практически невозможно, ведь нервные окончания находятся повсюду.
Также, не стоит забывать и о том, что за проявление невралгии можно принять и другие заболевания.
Чтобы исключить ошибку в постановке диагноза, потребуется консультация невропатолога.
Все же давайте поговорим о том, какие симптомы сопровождают приступы невралгии.
К ним относятся острые, как бы «простреливающие» боли в межреберьях, которые усиливаются при вдохе.
При этом могут появляться боли не только в области сердца, но и в области спины, поясницы, под лопаткой.
Заболевание может замаскироваться под почечные колики, легочные заболевания, сердечные патологии.
Попробуйте нажать на межреберные промежутки, если боль появляется в поверхностных слоях, то, скорее всего дело тут все же в невралгии.
Тем не менее, не стоит ставить диагноз самостоятельно, лучше направиться в больницу.
Но, оказать себе помощь при приступе невралгии вы, конечно, можете, мы вам подскажем, что для этого потребуется сделать.
- На больное место поставьте горчичник или же наложите горячий компресс, после этого, в больное место следует втереть индометациновую мазь.
- Сварите вкрутую куриное яйцо и, разрезав его на две половины, обе приложите к больному месту. Закрепите половинки повязкой и держите до тех пор, пока яйцо не остынет.
-Принимайте по четыре столовых ложки отвара тысячелистника ежедневно.
-Помните, что при заболеваниях нервной системы рекомендуется проведение массажа в области грудной клетки и спины.
Большего эффекта от массажа можно достигнуть, если проводить его в парной.
На больное место следует нанести мед и начать массировать его отрывистыми движениями, максимально оттягивая кожу от костей.