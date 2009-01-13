На Киевщине с пищевым отравлением госпитализированы 6 младенцев

12 января в Киевской области из Фастовского центра матери и ребенка в инфекционное отделение областной детской больницы в городе Боярка с предварительным диагнозом «острый энтероколит» госпитализированы 6 детей грудного возраста.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 07.00 13-го января состояние их здоровья средней степени тяжести.

В очаге заболевания, причина которого устанавливается, специалистами районной СЭС проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.