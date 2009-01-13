Британская фигуристка родила дочь через два дня после смерти

Британские врачи в течение двух дней искусственно поддерживали сердцебиение умершей от кровоизлияния в мозг фигуристки Джейн Солимэн (Jayne Soliman), чтобы извлечь из нее недоношенного ребенка. 9 января ее дочь Айа (Aya) появилась на свет путем кесарева сечения вполне здоровой.

41-летняя Солимэн, бывшая чемпионка Великобритании по произвольному катанию, на 25 неделе беременности после жалоб на головную боль потеряла сознание у себя дома. Вскоре она была доставлена в оксфордскую клинику Джона Рэдклиффа, где у нее было обнаружено массивное кровоизлияние в мозг из-за разрушения крупного сосуда опухолью. Через несколько часов врачи констатировали смерть мозга. Еще за день до этого фигуристка чувствовала себя абсолютно здоровой и не подозревала об опухоли.

Чтобы спасти ребенка, врачи искусственно поддерживали сердцебиение умершей в течение двух дней. На протяжении этого времени ей вводили высокие дозы кортикостероидов с целью подготовить легкие плода к самостоятельному дыханию. Недоношенная девочка появилась на свет путем кесарева сечения и оказалась вполне здоровой. В настоящее время она находится в специализированном отделении интенсивной терапии Королевской больницы Беркшира в Рединге. По словам специалистов, ребенок развивается нормально.

Медпортал.ру