Найден новый метод защиты зубов от кариеса

После специфической обработки зубов, предложенной профессором Игорем Соколовым и Рави Гаиквадом из Университета Кларксона, бактерии сами "соскальзывают" с эмали.

Чтобы защитить зубы от вредного воздействия бактерий, ученые предлагают проводить ультратонкую очистку их поверхности с помощью кремниевых наночастиц. Подобная технология использовалась в стоматологии и раньше, но никто не догадался использовать для полировки частицы меньшего размера.

Соколов и Гаиквад немного изменили используемую в полупроводниковой промышленности методику полировки поверхностей (а именно метод химической механической планаризации). Новая технология позволяет безопасно сглаживать на поверхности зубов человека все неровности, вплоть до наноразмерных.

В результате бактерии, попадающие на зубы в течение дня, будто соскальзывают с них, не имея возможности хоть как-то закрепиться. Как следствие, такие частые возбудители кариеса, как Streptococcus mutans, не успевают подпортить здоровье зубов (смыть их с поверхности можно практически любым напитком).

Интересно, что будут делать тысячи и тысячи дантистов, имеющих сейчас очень неплохую жизнь, когда зубы начнут уже не лечить, а просто выращивать заново. Конечно, дантисты все равно останутся и будут заново выращенные зубы санировать, ставить на них пломбы, но доходы их упадут.

В Украине был разработан революционный метод выращивания зубов. Автор идеи – Александр Баранович, ученый-генетик полтавского Центра трансплантации криоконсервированных эмбриональных, клеточных и фетоплацентарных тканей.

Он работает над созданием уникальной методики, с помощью которой беззубые люди могут обновить свою челюсть практически без протезирования. Для этого на месте выпавшего зуба в десну пациента делается инъекция жидкости на основе стволовых клеток выпавших детских молочных зубов. Попав в костную ткань челюсти, клетки начинают размножаться, и за 3-4 месяца вырастает новый зуб.

По словам ученого, похожие эксперименты проводятся и на Западе. Так, английский врач Пол Шарп близок к созданию генетического геля, с помощью которого новый зуб можно будет строго запрограммировать именно на те форму и размер, что были у его выпавшего предшественника.

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