Человеческий организм может вырабатывать аспирин

Аспирин является самым популярным лекарством в миреОрганизм человека может самостоятельно вырабатывать салициловую кислоту - вещество, образующееся при распаде аспирина и ответственное за жаропонижающее и болеутоляющее действие этого знаменитого лекарства.

Об этом пишет группа британских ученых в статье, опубликованной в Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Авторы статьи, группа ученых из Королевской больницы округа Дамфрис-энд-Галлоуэй под руководством Гвендолин Бакстер, ранее обнаружили присутствие салициловой кислоты в крови людей, не принимавших аспирин. Количество кислоты оказалась выше в крови вегетарианцев - она была сопоставима с ее концентрацией у людей, принимавших небольшие дозы аспирина.

Это заставило ученых предположить, что источником салициловой кислоты являлись фрукты и овощи.

В новом эксперименте британские ученые проанализировали изменения концентрации салициловой кислоты у добровольцев, принимавших бензойную кислоту - вещество, которое содержится во фруктах и овощах, и может перерабатываться организмом в салициловую кислоту.

Таким образом, ученые намеревались выяснить, появляется ли салициловая кислота в крови только из-за употребления растительной пищи, или же человек может вырабатывать собственную салициловую кислоту, как естественное лекарство от воспаления и других симптомов болезней.

Полученные исследователями результаты подтвердили, что в организме человека может вырабатываться салициловая кислота.

По словам ученых, салициловая кислота проявила себя, по меньшей мере, частично, как эндогенное (вырабатываемое организмом) вещество, что может привести к переоценке его роли в патофизиологии человека и животных. Это, в свою очередь, увеличивает вероятность того, что салициловая кислота - естественное лекарство, играющее важную роль в защите от болезней как животных, так и растений.

Между тем, ученые из США утверждают,что широко распространенные болеутоляющие препараты, такие как аспирин, могут быть более опасными для здоровья, чем принято считать.

Отметим, что сегодня аспирин является самым популярным лекарством в мире. Ежегодно немецкие фармацевтические компании выпускают более 50 тыс. тонн аспирина. Многие врачи считают этот препарат эффективным средством профилактики сердечно-сосудистых и некоторых онкологических заболеваний.

korrespondent.net