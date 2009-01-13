Чего не любит ваша печень

Печень потребляет примерно в десять раз больше кислорода, чем любая мышца с той же массой. В день печень пропускает около двух тысяч литров крови и фильтрует ее по 350 раз. Печень – основная система очистки нашего организма. Кроме того, она ответственна за производство жирных кислот, которые необходимы для переваривания жиров.

Печень обладает уникальной способностью – она может самостоятельно восстановиться после какого-либо воспаления, травмы, отравления и другого перенесенного стресса. Но это совершенно не значит, что печень не требует внимания и можно полностью положиться на ее способность самовосстановления.

Итак, чего не любит наша печень?

Длительного приема пищи, сопровождающегося постоянным сидением за столом. Конечно, это не значит, что необходимо избегать застолий, но старайтесь больше двигаться между переменой блюд, чтобы улучшить кровообращение и пищеварение.

Жареного, острого, копченого, мороженого, а также алкоголь и газированные напитки.

Некоторых лекарственных средств. А потому прежде чем выпить какие-либо таблетки, ознакомьтесь с аннотацией, а еще лучше проконсультируйтесь с врачом.

Энергетиков. Энергетические напитки, возможно, и выполняют свою функцию – приводят в тонус и не дают уснуть, но при этом содержат целый комплекс активных веществ. К ним относятся витамины, минералы, нейростимуляторы и т.п. компоненты. Конечно, все они неопасны и даже полезны, но по отдельности. Сочетание всех этих веществ создает недопустимую нагрузку для печени, которой придется все это переработать.

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