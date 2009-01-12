В Херсоне должностные лица больницы присвоили 135 тыс. грн.

Херсон. 12 января. УНИАН. СБУ в Херсонской области разоблачена противоправная деятельность должностных лиц одного из медицинских учреждений области, которые присвоили свыше 135 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в прес-группе УСБУ в области, по результатам проверки финансово-хозяйственной документации выявлено, что в течение нескольких лет главный бухгалтер медицинского учреждения в сговоре со своей подчиненной подделывали сведения зарплаты и платежные поручения, а именно: уменьшали размер аванса и зарплаты, насчитывали деньги на уволенных работников.

Поддельны документы они предоставляли в одно из местных банковских учреждений для проведения зачисления средств на пластиковые карточки работников медучреждения. Используя пластиковые карточки уволенных работников, эти должностные лица присвоили в свою пользу свыше 135 тыс. грн.

Следственным отделом управления СБУ в Херсонской области в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ст.191 ч.5, ст.28 ч.2, ст.366 ч.2 (присвоение, растрата имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

8 января Комсомольский районный суд Херсона осудил указанные лица и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно каждой, и солидарное взыскание средств в пользу 135 625,32 грн. в интересах медицинского учреждения.