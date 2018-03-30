Службы здравоохранения в секторе Газа - на грани краха

Службы здравоохранения в секторе Газа крайне истощены и ослаблены, и, если не будут приняты незамедлительные меры по их поддержке и защите, им угрожает полный крах. ВОЗ призвала к немедленному улучшению ситуации с тем, чтобы обеспечить доступ к гуманитарным медико-санитарным услугам для местного населения.

По сообщениям, на сегодняшний день потери палестинской стороны превышают 850 человек, а израильской - 13 человек. Среди убитых числится 21 медицинский работник. Еще 30 медицинских работников ранены, а 11 машин скорой помощи пострадали в результате насилия и военных действий в секторе Газа — об этом сообщило Министерство здравоохранения Палестины. Это число, в которое входят многочисленные гражданские лица, продолжает расти.

Жизненно необходимые материалы медицинского назначения не могут быть доставлены тем, кто в них нуждается. Жизненно важные материалы, срочно необходимые для оказания помощи раненым и поддержания служб здравоохранения, продолжают накапливаться на границах сектора Газа. Это связано с недостаточным количеством грузовиков и препятствиями в распределении внутри сектора Газа из-за отсутствия безопасности и инфраструктуры.

Доступ к помощи находится под угрозой. Интенсивные воздушные бомбардировки и наземные военные действия (при разделении сектора Газа на отдельные оцепленные участки с ограниченным движением) значительно затрудняют передвижение пациентов, доставку услуг неотложной медицинской помощи, направление к специалистам и перемещение медицинского персонала, который играет решающую роль в эффективном функционировании и доставке таких услуг. Медицинская эвакуация некоторых тяжело раненых людей за пределы сектора Газа осложняется не только из-за отсутствия безопасности, но также и из-за закрытых границ и ограничений в передвижении.

Больницы переполнены. В них не хватает мест в отделениях неотложной госпитализации или интенсивной терапии, а операционные не справляются с потоком поступающих людей с ранениями. В настоящее время прилагаются усилия по преобразованию других больничных мест в места для пациентов травматологии/интенсивной терапии, но и эти возможности практически исчерпаны. Имеются сообщения о раненых, лежащих на полу в медицинских учреждениях.

Работники здравоохранения находятся в состоянии крайней усталости. С начала воздушных бомбардировок 27 декабря бригады служб неотложной медицинской помощи и травматологии работают круглосуточно. Они физически изнурены, и для дальнейшего оказания жизненно важных услуг людям с критическими ранениями, их необходимо срочно заменить.

Постоянную опасность представляют перебои в подаче электроэнергии. Все больницы работают с помощью генераторов, некоторые из которых действуют круглосуточно из-за прекращения энергоснабжения. Запасы топлива заканчиваются. Прекращение энергоснабжения окажет катастрофическое воздействие на инфекционный контроль, переливание крови, стерилизацию инструментов и основные меры гигиены и санитарии в больницах, операционных и отделениях интенсивной терапии. Можно также ожидать рост числа случаев внутрибольничных инфекций, представляющих угрозу для жизни (таких как гангрена, сепсис, столбняк и др.), и осложнений (таких как шок).

ВОЗ вместе с Министерством здравоохранения создали базу чрезвычайных операций в Рамалле для содействия координации ответных мер сектора здравоохранения; требования обеспечения беспрепятственного доступа в Рафах; отслеживания предоставляемых материалов медицинского назначения и гуманитарной помощи; и планирования возвращения в сектор Газа по прекращении огня.

Помимо предоставления комплектов материалов для оказания хирургической помощи, рассчитанных на 5000 человек, и комплектов медицинских средств для оказания экстренной помощи в количестве, достаточном для 90 000 человек в течение трех месяцев, ВОЗ координирует поступление материалов медицинского назначения в сектор Газа. Организация также работает с учреждениями системы ООН и обществами Красного Креста над расширением оперативных возможностей на границе Рафаха с целью обеспечения медицинской эвакуации пациентов в критическом состоянии и отслеживания предоставляемых материалов для оказания медицинской помощи.

С оперативных баз в секторе Газа, Рамалле и Иерусалиме ВОЗ усиливает меры по расследованию и контролированию вспышек болезней, передающихся через пищевые продукты и воду. Она призывает к решению проблем, связанных с гигиеной окружающей среды, включая санитарию и гигиену, среди перемещенных людей. Бригады ВОЗ помогают медицинскому персоналу в оказании помощи людям, получившим травмы и ранения, и налаживают координационный механизм для обеспечения совместной оценки медико-санитарных потребностей в секторе Газа.

По данным Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), насчитывается свыше 13 000 перемещенных лиц. Службы поддержки для оказания медицинской помощи и предоставления безопасной воды, продовольствия и основных средств санитарии и гигиены для перемещенных лиц либо отсутствуют, либо обладают крайне ограниченными ресурсами. Можно ожидать, что, если военные действия не будут прекращены, число перемещенных лиц возрастет.

В настоящее время как для перемещенных лиц, так и для общего населения существует серьезная опасность возникновения вспышек инфекционных болезней, таких как острые респираторные инфекции, корь и острая водянистая диарея. Все эти инфекции обладают потенциалом высокой смертности среди детей. Можно ожидать рост смертности среди беременных женщин и новорожденных детей, а также возрастание числа не получающих помощь пациентов с хроническими болезнями и людей в тяжелом психосоциальном состоянии.

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