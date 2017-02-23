Утверждено положение об Уполномоченном по правам лиц с инвалидностью

Проект соответствующего акта был разработан Минсоцполитики. Согласно принятым Правительством решениям основными задачами Правительственного уполномоченного по правам лиц с инвалидностью является содействие выполнению Украиной международных обязательств по соблюдению в Украине прав и законных интересов лиц с инвалидностью; мониторинг соблюдения прав и законных интересов лиц с инвалидностью и подготовка в установленном порядке предложений по обеспечению соблюдения прав и законных интересов лиц с инвалидностью; принятие в пределах своих полномочий мер по устранению нарушений прав и законных интересов лиц с инвалидностью и причин и условий, повлекших их возникновение; содействие обеспечению информирования общественности о правах лиц с инвалидностью.

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Кроме прочего, Правительственный уполномоченный принимает участие с правом совещательного голоса в заседаниях Кабинета Министров Украины во время рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции.

Организационное, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности уполномоченного осуществляет Секретариат Кабинета Министров Украины.

Для этого увеличено штатную численность работников Секретариата Кабинета Министров Украины, в том числе аппарата премьер-министра Украины.