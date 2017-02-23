Недопустимо разглашать любую информацию о ребенке - Лутковская

Как сообщили УНИАН в пресс-службе омбудсмана, в обращении акцентировано внимание на том, что на официальной странице Национальной полиции было сообщено о выявлении Департаментом киберполиции в социальных сетях опасных групп, в которых детей доводят до самоубийства, а также были размещены учетные записи детей в одной из соцсетей.

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В этой связи уполномоченный подчеркивает, что обработка и распространение информации о личности должны осуществляться в рамках четкого соблюдения требований Закона Украины «О защите персональных данных». Так, согласно части шестой статьи 6 и статье 14 настоящего закона, не допускается обработка и распространение данных о физическом лице, которые являются конфиденциальной информацией, без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

Кроме того, учитывая то обстоятельство, что размещенная на сайте Национальной полиции информация касается детей, уполномоченный обращает внимание, что, согласно статье 10 Закона Украины «Об охране детства», разглашение или публикация любой информации о ребенке, что может причинить ему вред, без согласия законного представителя ребенка запрещается.

«Учитывая указанное, считала бы необходимым указать на возможность обеспечения органами Национальной полиции права детей на охрану жизни и здоровья не путем обнародования списков, а путем налаживания четкого взаимодействия между территориальными органами Национальной полиции, службами по делам детей, Центрами социальных служб для семьи, детей и молодежи, управлениями образования по обеспечению индивидуальной работы с родителями конкретных детей по месту их проживания и самими детьми», – отметила в обращении уполномоченный.

Вместе с тем, Лутковская подчеркнула необходимость уделять особое внимание расследованию фактов самоубийства детей.