На Тайване запретили курить в общественных местах

Трудные времена наступили для курильщиков на Тайване. Отныне новый закон запрещает им зажигать сигарету практически во всех общественных местах.

Любителям табачного дыма придется воздержаться от своей привычки в ресторанах, гостиницах, аэропортах, офисных зданиях, караоке-барах и интернет-кафе, не говоря уже о больницах и учебных заведениях. Нарушителям грозит штраф в размере до 300 долларов США.

Нововведение, также предусматривающее увеличение ставки налога на табачную продукцию, вызвало ожесточенную полемику в тайваньском обществе, где каждый пятый - заядлый курильщик.

В то же время, как подчеркивает Минздрав, ежегодно от рака легких и других "никотиновых" болезней гибнут 20 тыс. жителей китайского острова. Если не принять экстренных мер по ограничению курения, то к 2020 году этот роковой показатель может возрасти более чем втрое, прогнозируют специалисты.

ami-tass.ru