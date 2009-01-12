Ехануров прекратил деятельность детского оздоровительного лагеря

Министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ подписал приказ №665 “О прекращении деятельности государственного предприятия Министерства обороны Украины “Детский оздоровительный лагерь “Омега”, расположенном в городе Севастополь.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, конечной целью, которую планируется достичь изданием приказа, является прекращение деятельности государственного предприятия Минобороны “Детский оздоровительный лагерь “Омега” путем его реорганизации через присоединение к арендатору – обществу с ограниченной ответственностью “Остров “Омега”, которое становится правопреемником прав и обязанностей предприятия в соответствии с договором аренды.

В документе также определен состав комиссии по прекращению деятельности государственного предприятия Минобороны “Детский оздоровительный лагерь “Омега” и поставлены задачи по проведению организационных мероприятий по реорганизации предприятия.

Введение положений приказа создаст надлежащие условия для арендных отношений между вышеупомянутыми субъектами хозяйствования, Министерством обороны Украины и Фондом имущества Автономной Республики Крым в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, отмечается в сообщении.