В Киеве задержана провизор аптеки за сбыт трамадола

Сотрудники столичного отдела борьбы с экономической преступностью задержали провизора одной из аптек, которая незаконно сбывала трамадол.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины, у провизора было изъято 176 капсул трамадола, 57 капсул паратрала, который также содержит трамадол, и деньги, полученные от продажи наркосодержащих препаратов.