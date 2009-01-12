В Киеве задержана провизор аптеки за сбыт трамадола
11:05, 12 января 2009Страна
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Изъяты деньги и препараты
Сотрудники столичного отдела борьбы с экономической преступностью задержали провизора одной из аптек, которая незаконно сбывала трамадол.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины, у провизора было изъято 176 капсул трамадола, 57 капсул паратрала, который также содержит трамадол, и деньги, полученные от продажи наркосодержащих препаратов.
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