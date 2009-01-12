Виннитчина: в 2008 на строительство больниц израсходовали 24 млн. грн.

В 2008 году на строительство и реконструкцию заведений здравоохранения Винницкой области было направлено 24,2 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в главном управлении экономики Винницкой ОГА.

В соответствии с сообщением, в 2008 году проводилось строительство 20 объектов здравоохранения за счет субвенций из Государственного бюджета местным бюджетам на социально-экономическое развитие на сумму 21,0 млн. грн. и областного бюджета на сумму 4,2 млн. грн. Среди основных работ, которые проводились в 2008 году – это реконструкция областной больницы имени М.И.Пирогова со строительством хирургического корпуса на 240 коек, строительство акушерского корпуса Бершадской центральной районной больницы, реконструкция областной физиотерапевтической больницы Хмельника, реконструкция областного Могилёв-Подольского противотуберкулезного диспансера.

В течение 2008 года создано 6 амбулаторий общей практики-симейной медицины (ОПСМ) на базе ФАПов. На данное время функционирует 251 заведение, что составляет 88,2% от всех амбулаторно-поликлинических заведений области.

В 2008 году было дополнительно выделено из областного бюджета 13,6 млн. грн., в том числе областной больнице имени М.И.Пирогова 2,1 млн. грн. на приобретение оборудования для отделения гемодиализа и завершения капитального ремонта урологического, гинекологического, гематологического и сосудистого отделений, областной детской больнице – 2,6 млн. грн. на приобретение инкубатора для интенсивного выхаживания недоношенных детей, детского видеофиброгастроскопа и портативного цифрового ультразвукового аппарата, а также на капитальный ремонт отделения для недоношенных детей и патологии новорожденных; реанимационного для новорожденных, нейрохирургического отделения областной психоневрологической больнице имени академика О.И.Ющенко – 1,0 млн. грн. На приобретение оборудования и проведение капитального ремонта неврологического отделения; областному онкологическому диспансеру – 0,6 млн. грн., областному противотуберкулезному и эндокринологическому диспансеру по 0,5 млн. грн., областному бюро судебно-медицинской экспертизы – 0,06 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году выполнено строительство и реконструкция на 19 объектах на общую сумму 17,6 млн. грн., в том числе за счет средств субвенции из государственного бюджета - 13,14 млн. грн. и областного бюджета - 4,42 млн. грн.