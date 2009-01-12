Меню для долгожителей

Перечень продуктов, способствующих омоложению организма, составили ученые университетов США и Евросоюза. Как сообщается, составленный список основывается на результатах исследований клеток человеческого организма.

Как стало известно, в Меню молодости вошли мощные антиоксиданты - черный шоколад, чай и кофе. Они богаты полифенолами, которые восстанавливают пораженные клетки.

Также в перечень продуктов попали: яблоки, черная смородина, черника, брокколи, черешня, помидоры, апельсины и хлеб с отрубями. После проведенных исследований ученые подчеркивают: мясо, рыба, молоко и злаковые дают организму питательные элементы.

В свою очередь, овощи и фрукты имеют биохимические составляющие, которые продлевают жизнь.

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