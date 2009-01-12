Тернопольщина: от переохлаждения погиб 17-летний юноша

В Тернопольской области в результате переохлаждения погиб 17-летний юноша.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС, его тело нашли вблизи села Кривое Козивского района.

С начала года это уже пятый случай обмораживания и второй - с летальным исходом.

В частности, 1 января было выявлено тело жителя Скала-Подольской Борщивского района 1963 г.р., причиной смерти которого стало общее переохлаждение.

3 января в Пидволочискую районную больницу с диагнозом “общее переохлаждение” попал житель села Черниливка 1969 г.р. Как выяснилось, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал в реку с моста.

В тот же день в Борщивскую больницу поступил житель села Пылаткивцы. Мужчина в нетрезвом состоянии отморозил ноги, говорится в сообщении.