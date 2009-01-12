Причин, вызывающих снижение уровня гемоглобина и, как следствие этого, развитие анемии, существует великое множество. Это и прием определенных лекарственных препаратов, и различные вирусные инфекции, и чрезмерные физические нагрузки, и нормальные физиологические особенности женского организма.

Однако наиболее распространенной причиной анемии является недостаточность поступления в организм основных компонентов, необходимых для синтеза гемоглобина. Как это не странно звучит в наше время, но многие люди просто-напросто не доедают. И причиной недоедания является вовсе не крайняя бедность, как было бы логично предположить. Причина кроется в популярности различных диет и повальном увлечении вегетарианством. Современный стандарт здорового образа диктует постоянную необходимость занятий спортом и отказ от мяса, жиров и углеводов. В результате сотни тысяч молодых людей и девушек элементарно не доедают и при этом изматывают свой организм непосильными физическими нагрузками. Итог плачевный - анемия.

Сегодня анемия занимает 38-е место среди самых распространенных заболеваний на Земле. Многочисленные адепты здорового образа жизни вместо отличного самочувствия получают все прелести анемии.

Каковы же симптомы анемии?

Поскольку при анемии в организме наблюдается существенный недостаток гемоглобина, представляющего собой ключевой компонент дыхательной цепи, органы и ткани человека, страдающего анемией, начинают испытывать кислородное голодание. Очевидно, что симптомы у анемии тяжелые. Уже при легких стадиях анемии имеют место:

- бледность;

- сухость и растрескивание кожи;

- ломкость ногтей.

По мере того, как заболевание прогрессирует, появляются следующие симптомы:

- хроническая усталость;

- «мушки» перед глазами;

- расстройства пищеварения (снижение аппетита, изжога);

- боли в мышцах и суставах;

- озноб;

- головокружение;

- обмороки.

Дальнейшее снижение уровня гемоглобина ведет к поражению жизненно важных органов.

naturemed.ru