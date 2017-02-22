Ситуация по гриппу в Украине: ни в одном регионе эпидемпорог не превышен

Как сообщили УНИАН в Центре по контролю и мониторингу заболеваний Минздрава Украины, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составлял 459,6 на 100 тысяч населения, что на уровне прошлой недели, и меньше 5 сезонов наблюдения.

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Госпитализировано 5 945 человек – 3 % от заболевших.

На текущей неделе летальных случаев вследствие осложнения заболевания гриппом не зарегистрировано.

Самый высокий показатель заболеваемости ОРВИ зарегистрирован в Киевской (875,8), самій низкий – в Тернопольской (283,8 на 100 тыс. населения) областях. В одной из областей Украины эпидемический порог не превышен; темп прироста заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет остался на уровне предыдущей недели.

Проведено 282 исследования образцов материала от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ, из них в 35,9 % случаях получены положительные результаты. Среди выявленных респираторных вирусов доминируют вирусы парагриппа (42,1 %), также определены РС-вирусы (39,5 %), аденовирусы (18,4 %).

С начала эпидемического сезона методом полимеразной цепной реакции (далее – ПЦР) исследовано 3 187 образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ, среди которых в 41,1 % определена РНК вируса гриппа.

В течение отчетной недели в Львовской, Одесській, Хмельницкой и Черкасской областях при лабораторных исследованиях образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп определена РНК вируса гриппа типа А. В текущем сезоне среди положительных находок доминирует вирус гриппа типа А(H3) сезонный, доля которого равна 70,9 %.

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С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 105 642 человека, что составляет 0,3 % от общего количества населения страны. Среди всех привитых доля детей составляла лишь 19 %. Из общего количества лиц из групп эпидемического и медицинского риска (8,6 млн.) было вакцинировано лишь 0,9 %.