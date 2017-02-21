В Украине проживает более 42 млн человек - Госстат

В 2016 году, по данным Госстата, в Украине родилось 397 тыс. детей, тогда как по итогам 2015 года этот показатель составил 411,8 тыс. Прирост населения в 2016 и 2015 годах был отрицательным – 176 тыс. и 168,8 тыс. человек соответственно. В то же время число иммигрантов превысило число эмигрантов на 10,6 тыс. в 2016 году, в 2015 году этот показатель составлял 14,2 тыс.

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В сообщении Госстата отмечается, что данные приводятся без учета Крыма и зоны проведения антитеррористической операции, а численность населения оценивается лишь без учета территории Крыма.

Как сообщал УНИАН, весной 2014 года после аннексии Крыма и формирования зоны антитеррористической операции на востоке страны в связи с началом активных боевых действий в регионе численность населения Украины была существенно скорректирована и уменьшена до 43 млн с 45 млн человек. В дальнейшем этот показатель уменьшался от месяца к месяцу.

Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Стоит отметить, что Организация Объединенных Наций рекомендует проводить данную оценку не реже одного раза в десять лет.