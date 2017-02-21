В Украине проживает более 42 млн человек - Госстат
Численность населения Украины по состоянию на конец 2016 года составила 42 млн 584,5 тыс. человек, что, по оценкам Государственной службы статистики Украины, на 176 тыс. человек меньше, чем было на конец 2015 года.
В 2016 году, по данным Госстата, в Украине родилось 397 тыс. детей, тогда как по итогам 2015 года этот показатель составил 411,8 тыс. Прирост населения в 2016 и 2015 годах был отрицательным – 176 тыс. и 168,8 тыс. человек соответственно. В то же время число иммигрантов превысило число эмигрантов на 10,6 тыс. в 2016 году, в 2015 году этот показатель составлял 14,2 тыс.
Читайте такжеПадение рождаемости в современном мире объяснили жадностью
В сообщении Госстата отмечается, что данные приводятся без учета Крыма и зоны проведения антитеррористической операции, а численность населения оценивается лишь без учета территории Крыма.
Как сообщал УНИАН, весной 2014 года после аннексии Крыма и формирования зоны антитеррористической операции на востоке страны в связи с началом активных боевых действий в регионе численность населения Украины была существенно скорректирована и уменьшена до 43 млн с 45 млн человек. В дальнейшем этот показатель уменьшался от месяца к месяцу.
Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Стоит отметить, что Организация Объединенных Наций рекомендует проводить данную оценку не реже одного раза в десять лет.