В Крыму из-за отравления угарным газом погиб ребенок

В Сакском районе Крыма в результате отравления угарным газом погиб мальчик, 2006 года рождения. Еще два человека госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, несчастный случай произошел накануне из-за неисправности дымохода печи.

С диагнозом «отравление угарным газом» женщина, 1983 года рождения, и девочка, 2005 года рождения, были доставлены в больницу. Состояние потерпевших – тяжелое, отметили в МЧС.