В Крыму из-за отравления угарным газом погиб ребенок
11:38, 09 января 2009Страна
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Два человека в тяжелом состоянии
В Сакском районе Крыма в результате отравления угарным газом погиб мальчик, 2006 года рождения. Еще два человека госпитализированы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, несчастный случай произошел накануне из-за неисправности дымохода печи.
С диагнозом «отравление угарным газом» женщина, 1983 года рождения, и девочка, 2005 года рождения, были доставлены в больницу. Состояние потерпевших – тяжелое, отметили в МЧС.
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